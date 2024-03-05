Партия «Яблоко» и Борис Надеждин не намерены вступать в коалицию Екатерины Дунцовой на выборах в Мосгордуму

Партия «Яблоко» не намерена вступать в коалицию Екатерины Дунцовой на выборах в Мосгордуму, а Борис Надеждин пока в раздумьях. Позицию «яблочников» Daily Storm озвучил председатель партии Николай Рыбаков.





«Про актив партии «Гражданская инициатива» в Москве нам (и, думаю, не только нам) ничего неизвестно, как и про несозданную партию «Рассвет». Необходимости в создании подобных коалиций я не вижу», — сказал Рыбаков.





Председатель партии назвал создание политических проектов под каждые новые выборы «порочной практикой», которая за последние 30 лет не добилась никаких результатов.





«Для демократии полезнее развивать и укреплять политические силы, которые будут существовать десятилетия и не изменять своим принципам, а не плодить бессмысленные коалиции из людей, которые бегают из партии в партию», — считает Рыбаков.





Он добавил, что люди с миротворческими убеждениями могут выдвинуться от «Яблока», если они разделяют простые, но четкие требования политического меморандума партии.





Борис Надеждин заявил Daily Storm, что пока не планирует присоединяться к коалиции Екатерины Дунцовой на выборах в Мосгордуму. Политик будет ждать итоги мартовских выборов президента.





«Ближе к делу решу. Многое изменится после 17 марта», — сказал Надеждин.





Экс-кандидат в президенты убежден, что в ближайшем будущем может измениться многое, в том числе и положение в высших эшелонах власти. В этом вопросе Надеждин полагается на свои «анализ и интуицию».





4 марта Екатерина Дунцова в своем Telegram-канале выложила пост о создании новой коалиции к выборам в Мосгордуму в сентябре 2024 года. По этому поводу в Депутатской академии состоялась встреча представителей партии «Гражданская инициатива» во главе с председателем Андреем Нечаевым, участниками штаба Бориса Надеждина и московского отделения пока не зарегистрированной партии Дунцовой «Рассвет». На мероприятии также присутствовал депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Позже стало известно, что непосредственно в коалицию войдут пока только сторонники Дунцовой и «Гражданская инициатива».