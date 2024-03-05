Режиссер рекламы ИКЕА назвал кустарными предвыборные ролики Харитонова и Даванкова

Режиссер Сергей Осипьян назвал предвыборные ролики Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди») вторичным продуктом уровня регионального телевидения. При этом в беседе с Daily Storm эксперт предположил, что такой подход мог быть сделан намеренно, чтобы вызвать отклик целевой аудитории.





«Видеоролики плюс-минус очень плохо сняты, очень скромный продакшен. Если учесть, что размещение, видимо, бесплатное, то даже на взгляд обычного зрителя видно, что это уровень очень среднего регионального телевидения», — сказал рекламщик.





Режиссер предположил: «Кустарный вид роликов Харитонова с уродливой графикой, возможно, сделан намеренно, чтобы в соответствии с идеей автора быть ближе взгляду «простого» человека. Но это мои предположения. В рекламе продуктов и услуг такая «игра на понижение» не работает, но, наверное, у политической рекламы свои законы».





«Общее впечатление — все ролики очень вторичный продукт, построенный на штампах. Кажется, что я все это уже не раз видел. Имею в виду изобразительную часть — содержательную обсуждать не берусь», — добавил Осипьян.





﻿Предвыборные ролики кандидатов в президенты показывали на телевидении во время политических дебатов. Команда Харитонова сняла три с лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит!», а Даванков представил лишь одно агитационное видео с призывом «жить по-новому в современной и мирной стране».