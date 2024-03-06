Экс-глава московского Центра Карнеги: Отставка Нуланд может свидетельствовать о потере интереса к России и Украине

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 5 марта заявил об отставке заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Ее место может занять специалист по Азии Курт Кэмпбелл. Экс-глава московского Центра Карнеги и член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Тренин считает, что такая перестановка кадров может говорить о желании США установить партнерские отношения с Китаем.





«Различие этих двух персон лежит на поверхности. Виктория Нуланд занималась Северной и Восточной Европой. Кэмпбелл занимается Азией. Американские политики, включая президента, говорят о том, что Россия — угроза острая для них, но она переходящая, на самом деле. А угроза реальная, крупная, мощная, действительно стратегическая, — угроза Китая. Поэтому им нужно делать упор на Китай», — заявил Daily Storm член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Тренин.





Он пояснил, что кадровая перестановка в Америке, «по большому счету, не коснется» России, поэтому обсуждать серьезные изменения в политике США по отношению к РФ сейчас не стоит.





Тренин также допускает, что уход Нуланд с поста — «личностная, а не политическая история».





Виктория Нуланд исполняла обязанности первого заместителя госсекретаря США с мая 2021 года. До этого, с 2013-го до 2017 года она была помощником Государственного секретаря по делам Европы и Евразии. СМИ сообщают, что она решила уйти в отставку после того, как сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Курта Кэмпбелла на ее должность в начале февраля 2024 года.





О желании Виктории Нуланд покинуть пост заместителя государственного секретаря США сообщил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. По его словам, место Нуланд будет временно занимать экс-посол США в Турции Джон Басс.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что отставка госсекретаря связана с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена.





Сама Виктория Нуланд говорила, что США не ищут конфликта с Россией, но хотят, чтобы Москва «ушла с Украины».





Женщина особенно прославилась тем, что в 2014 году она вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом раздавала печенье во время евромайдана. Пайетт тогда нес пакет с лакомством, а Нуланд вручала угощение протестующим.