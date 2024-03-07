Будущее российской прозападной оппозиции: возможности и перспективы вдовы лидера ФБК, Надеждина и Дунцовой

Гудков полагает, что единственный формат протеста сейчас — это либо очереди на похороны, либо сбор подписей за любого альтернативного кандидата (называет Надеждина).





Впрочем, с его позицией не согласен юрист Илья Ремесло. В своем Telegram-канале он пишет:





«Популярность — лишь один из критериев оценки политика. В противном случае главными политиками в мире были бы блогеры-миллионники. Целью политика является не известность как самоцель, а приход к власти либо влияние на принимаемые ею решения.. Политик, оказавшийся в тюрьме, а затем на погосте, — это слабый, проигравший политик (даже не политик, а блогер — на это очень обижался при жизни Навальный, но это правда). И количество цветов, людей у могилы и просмотров в ютьюбе никак не влияет на итоговый результат».





Политолог Евгений Минченко и вовсе убежден, что деятельность по образцу Навального технически невозможна, учитывая изменения в законодательстве и установки силовых структур.





«Надеждин как бы стал ситуативной точкой притяжения, но для какой-то группы прозападных оппозиционеров. Но я не думаю, что он имеет ресурс, для того чтобы сейчас играть вдолгую. Вот, на мой взгляд, большая часть протестного потенциала будет распределяться между парламентскими партиями», — добавил он.





Политический блогер Анатолий Несмиян также считает, что российской оппозиции не существует: «Вообще, в России как таковой оппозиции не было и нет, — говорит публицист. — Оппозиция — это борьба за власть. Другого определения у нее нет. То есть в реальности за власть не борется никто. Есть люди, которые позиционируют себя таковыми, но ими не являются».

Также Несмиян отметил, что преемник Навального не появится ни в лице Евгения Ройзмана, ни Дмитрия Гудкова: «После того как сюда приехал Навальный и сел в тюрьму, наверное, желающих [стать несистемным оппозиционером] стало поменьше».

Блогер добавил, что и Борис Надеждин, и Екатерина Дунцова не встанут во главе оппозиции: «В России нет политики как таковой, потому что политика — это всегда борьба за власть. В России ее нет. Есть много разных видов и родов деятельности. Но вот борьба за власть в России отсутствует просто как явление. Поэтому их (Надеждина и Дунцову) можно назвать в лучшем случае общественниками, а не политиками. У нас в принципе незападная модель государственного устройства, в ней нет места политике в западном понимании», — заключил эксперт.