Будущее российской прозападной оппозиции: возможности и перспективы вдовы лидера ФБК, Надеждина и Дунцовой

Смерть оппозиционера Алексея Навального добавила немало проблем действующей российской оппозиции. Несмотря на то что блогер и политический деятель отбывал длительный срок за создание экстремистского сообщества, де-факто он считался негласным лидером протестного движения в РФ.
Уже через несколько часов после смерти Навального его супруга Юлия заявила о своих политических амбициях. Выступая на Мюнхенской конференции, неожиданно для многих женщина не могла сдержать улыбки и по традиции стала рассказывать «западным партнерам», как ее семья страдает от российской власти. А дальше в Сети вдова лидера ФБК* (признана экстремистской организацией) стала размещать ролики в стиле Навального, нарастила свою политическую активность вплоть до визита к президенту США.
Впрочем, в российских оппозиционных кругах к активности Юлии Навальной относятся достаточно скептически, отмечая, что у нее не получится заменить ушедшего супруга.
Иноагент и заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг в разговоре с Daily Storm выразил мнение, что никто не сможет занять место Навального. У каждого свое место в жизни и политике, а вопрос — кто может кого-то заменить — бессмысленный, так как никто никогда чье-то место в политике не занимал, рассуждает собеседник.
Говорить о том, что в последние годы оппозиционеры были на пике своей активности — опрометчиво. Навальный отбывал срок, его соратники по «болотному делу» разбежались по миру, даже не почтив память ушедшего товарища. А по данным опроса Фонда «Общественное мнение», лишь 5% россиян назвали кончину Навального главным событием недели. Гораздо более важными для всех стали обстрелы Белгорода, взятие Авдеевки и другие события, связанные с СВО (36%).
Второй претенденткой на позицию, которую ранее занимал Навальный, является Екатерина Дунцова. Журналистка и бывший муниципальный депутат Ржевской городской думы в ноябре уже пыталась организовать кампанию для участия в президентских выборах. Девушка считает, что дело умершего оппозиционера можно продолжить, но в ином формате.
«У сторонников и моей президентской кампании, и сейчас создаваемой партии «Рассвет» другая тактика. Мы не продолжаем в том же ключе. Я думаю, что ситуация поменялась, в стране сейчас этими методами (имеются в виду массовые протесты. — Примеч. Daily Storm) уже неэффективно работать», — сказала общественница. Она пояснила, что их основная задача — сохранение безопасности, максимальное отсутствие призывов к активным действиям, которые могут спровоцировать нарушение закона.
«Я не сторонник таких действий. Поэтому наша задача — объединить сейчас людей, вовлечь их в гражданскую активность», — заявила Дунцова.
Девушка уже открыла в 30 из 50 необходимых для регистрации регионах России отделения своей партии. В этом помогают сотрудники штабов Бориса Надеждина, однако Дунцова отметила, что об официальной коалиции говорить неправильно: «Часть людей, которые участвовали в президентской кампании, ушла [работать в штаб Надеждина] после отказа в регистрации инициативной группы, поэтому отчасти это такой общий коллектив. Но [никто не объявлял], что именно штаб Надеждина имеет отношение к партии «Рассвет». У нас свои задачи», — рассказала Дунцова.
Общественница считает, что рано рассчитывать на объединение оппозиционных политиков, которые остаются в стране, потому что перед выдвинувшей Бориса Надеждина «Гражданской инициативой» тоже стоят преграды — партии нужно провести выборы в 40 субъектах России: «Это требование Минюста. Они должны принять участие в региональных выборах, чтобы партия была сохранена как организация», — объяснила Дунцова.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) — один из немногих товарищей Навального, приехавших проститься с другом. Говоря о том, кто может занять место Алексея на политическом олимпе, политик заявил, что у него нет ответов на этот вопрос.
Не видит никакого будущего у российской оппозиции и экс-депутат Госдумы, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков (признан иноагентом в РФ). Он покинул Россию еще в 2021 году. Среди лидеров оппозиции он называет Илью Яшина, Владимира Кару-Мурзу и Андрея Пивоварова — все трое также признаны иноагентами и отбывают сроки по различным делам.
Гудков полагает, что единственный формат протеста сейчас — это либо очереди на похороны, либо сбор подписей за любого альтернативного кандидата (называет Надеждина).
Впрочем, с его позицией не согласен юрист Илья Ремесло. В своем Telegram-канале он пишет:
«Популярность — лишь один из критериев оценки политика. В противном случае главными политиками в мире были бы блогеры-миллионники. Целью политика является не известность как самоцель, а приход к власти либо влияние на принимаемые ею решения.. Политик, оказавшийся в тюрьме, а затем на погосте, — это слабый, проигравший политик (даже не политик, а блогер — на это очень обижался при жизни Навальный, но это правда). И количество цветов, людей у могилы и просмотров в ютьюбе никак не влияет на итоговый результат».
Политолог Евгений Минченко и вовсе убежден, что деятельность по образцу Навального технически невозможна, учитывая изменения в законодательстве и установки силовых структур.
«Надеждин как бы стал ситуативной точкой притяжения, но для какой-то группы прозападных оппозиционеров. Но я не думаю, что он имеет ресурс, для того чтобы сейчас играть вдолгую. Вот, на мой взгляд, большая часть протестного потенциала будет распределяться между парламентскими партиями», — добавил он.
Политический блогер Анатолий Несмиян также считает, что российской оппозиции не существует: «Вообще, в России как таковой оппозиции не было и нет, — говорит публицист. — Оппозиция — это борьба за власть. Другого определения у нее нет. То есть в реальности за власть не борется никто. Есть люди, которые позиционируют себя таковыми, но ими не являются».
Также Несмиян отметил, что преемник Навального не появится ни в лице Евгения Ройзмана, ни Дмитрия Гудкова: «После того как сюда приехал Навальный и сел в тюрьму, наверное, желающих [стать несистемным оппозиционером] стало поменьше».
Блогер добавил, что и Борис Надеждин, и Екатерина Дунцова не встанут во главе оппозиции: «В России нет политики как таковой, потому что политика — это всегда борьба за власть. В России ее нет. Есть много разных видов и родов деятельности. Но вот борьба за власть в России отсутствует просто как явление. Поэтому их (Надеждина и Дунцову) можно назвать в лучшем случае общественниками, а не политиками. У нас в принципе незападная модель государственного устройства, в ней нет места политике в западном понимании», — заключил эксперт.
Автор журнала «Тетради по консерватизму» публицист Егор Холмогоров уверен, что и сам Навальный, и любой, кто продолжит его дело, потенциально привели бы Россию к большой трагедии: «Я надеюсь, что никто не заменит Навального. Потому что политическая функция Навального была абсолютно четкой: это такой же боевой взломщик политической системы, каким был Михаил Саакашвили в Грузии».
Навальный, по словам публициста, был тщательно выращенным проектом. «Его сначала выращивал Белковский (иноагент), потом его выращивали в Йеле [Йельском университете]». Также, по мнению Холмогорова, ни Надеждин, ни Дунцова не заменят Навального: «Совершенно нет. Это политические функционеры не первого ряда. Они, конечно, совершенно даже чисто по внешности и по харизме этой позиции не вытянут. Ну и слава богу».
«Я думаю, что просто аналогов [Навального] на сегодняшний момент нет. Я не думаю, что Дмитрий Гудков потянет эту функцию, потому что должно очень много в нем измениться, чтобы он эту роль потянул. А Ройзман уже слишком для этого старый, у него специфическая репутация», — объяснил Холмогоров.
Оппозиционные политические блогеры тоже вряд ли смогут заменить Навального, продолжает публицист: «Максим Кац (иноагент) — анекдотический персонаж, тут даже не о чем говорить».
Политолог Марат Баширов вообще не считает Алексея Навального оппозиционером. Этот человек, по мнению собеседника, скорее, был проектом какой-то российской элиты, а потом в какой-то момент сошел с ума и его завербовали.
«Навальный был вначале агентом одной из групп российских элит, а потом стал агентом зарубежных спецслужб. Причем непонятно, какой именно — я склоняюсь в большей степени, что американской. Судя по тому, что Байден принимал Юлю Навальную», — сказал Баширов.
Среди возможных преемников Навального эксперт называет «Новых людей», но и здесь результат покажут выборы: сможет ли Владислав Даванков как самостоятельная личность сплотить вокруг себя электорат.
Екатерина Дунцова никак не сможет консолидировать протестные настроения, по мнению Баширова: «Есть люди марионетки, как эта девушка. Никто ее не знает. И ее забудут очень быстро. Даже те, кто вдруг взял и запомнил ее фамилию. Вот если бы вы сейчас не сказали, я бы и не вспомнил. А я погружен в эти процессы».
«С Надеждиным другая история. Его спровоцировали на выдвижение. И я вам скажу, что он был таким агнцем на заклании. Правильно совершенно, что он сделал эти ошибки при сборе подписей. И правильно сделал, что сейчас вообще уехал из страны. Он себе жизнь сохранил. Уж давайте так честно скажем: это человек из прошлого. Человек, который 100 раз ходил на выборы, выигрывал там какие-то муниципальные выборы, но все время проигрывал федеральные. Это политический труп», — завершил политолог.