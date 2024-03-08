«Дедуля апокалипсиса»: американист прокомментировал обращение Байдена к Конгрессу

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу. The Washington Post и Politico написали, что выступление политика было агрессивным, «вместо символа мира — оливковой ветви — он выбрал молоток». Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что Байден производит впечатление «дедули апокалипсиса, которому не страшно умирать».





Ордуханян сказал, что выступление американского президента напомнило ему молитву. «После его выступления мне хотелось сказать аминь. Но он человек своеобразный, неверующий, он аминь не сказал. Все, что он сказал, это была молитва. Причем специфическая молитва, за упокой. За упокой, во-первых, благосостояния и благополучия Америки, потому что никаких выводов он не сделал, а наоборот, намерен продолжать тот же курс. А второе — за упокой, мир и благополучие во всем мире», — прокомментировал Daily Storm речь Байдена эксперт.





Американский президент составил список виновных в неблагополучии во внешней политике и во главу перечня поставил своего предшественника: «Все, что он сказал, если резюмировать по поводу внешнеполитического фактора: у него в первую очередь, конечно же, во всем виноват Трамп. Он даже его по имени не называл, он его называл предыдущим президентом. А потом — это, конечно, Путин, ХАМАС и Китай — вот у него в такой последовательности все [виноваты]».





Американист считает, что Джо Байден и связанные с ним организации делают ставку на конфликт, войну.





«Хозяева, которые руководят Байденом, — это финансовый олигархат: [банк] Chase Manhattan, [инвестиционные компании] BlackRock, State Street, Vanguard. Эти организации выживут только в условиях войны. Они не могут выжить в условиях прямой конкуренции, потому что они уже столько напечатали «фантиков», что, по идее, можно было бы уже три раза всю планету купить. Девать их куда-то надо — а списывает все война. Так что здесь совершенно конкретная финансовая схема, которая не подразумевает мирного какого-то решения, что, собственно говоря, этот человек [Байден] и подтвердил», — объяснил собеседник.





«И вообще, у меня немножко такое метафизическое представление об этом. Его [Байдена] так держат долго и не отпускают, потому что нужен такой не то чтобы всадник апокалипсиса, а такой дедуля апокалипсиса, которому не страшно умирать, пожил свое», — предположил эксперт.





Джо Байден в своей речи более 10 раз упоминал «своего предшественника» Дональда Трампа, критикуя его и республиканцев, а также вспомнил своего российского коллегу. Байден заявил, что «Путин не остановится на Украине», и призвал Конгресс принять законопроект о выделении помощи Киеву.





Трамп в ответ уже раскритиковал Байдена, заявив, что выступление президента было преисполнено гнева, лишено сострадания и это просто «худшая когда-либо произнесенная речь о положении США».