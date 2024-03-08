«Спрос рождает предложение». Бывший сторонник Навального объяснил, почему продает автограф оппозиционера после его смерти

После смерти Алексея Навального в Сети стали появляться объявления о продаже вещей, связанных с политиком. Один из продавцов признался в разговоре с Daily Storm, что разочаровался в Навальном, поэтому воспользовался возможностью заработать на бейдже с автографом оппозиционера.





«В 13 лет я был волонтером [штаба Навального], ко мне приходили менты и снимали с уроков. А этот черт просто взял и сам сел, — сказал владелец бейджа с автографом Навального. — Алексей даже писал в [соцсетях] обо мне, когда учителя меня щемили».





С тех пор, по словам собеседника, у него поменялись взгляды. Молодой человек скорбит по Навальному, но считает, что тот совершил опрометчивый поступок, вернувшись в Россию.





«Он был нашей надеждой и променял это на популизм. У меня в душе к [Навальному] ничего нет. Увидел возможность и решил продать — спрос рождает предложение», — пояснил продавец.





Тем не менее он до сих пор придерживается либеральных взглядов, но уже перестает видеть в этом смысл.





«Я подписывался [за Надеждина], но это опять было бесполезно», — заявил парень.





На просторах интернета можно найти и другие имеющие отношение к Навальному вещи, на которых предприимчивые владельцы решили подзаработать. Например, первый номер журнала «Свой», посвященный Навальному. Прежняя цена — тысяча рублей, теперь продается за 150 тысяч на «Авито». Автограф Навального на фотографии житель Казани отдает за 200 тысяч рублей, а пользователь eBay из Еревана предлагает купить подписанное фото Юлии Навальной с мужем за 40 тысяч рублей.