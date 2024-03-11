Штаб Надеждина признал долг в 10 миллионов перед сборщиками подписей

Политик Борис Надеждин официально признал, что у его команды есть долг в 10 миллионов рублей перед сборщиками подписей в регионах. Он сомневается, что задолженность получится погасить в ближайшее время.





«Долг сборщикам есть, поскольку ЦИК заблокировал избирательный счет, и мы не успели дособирать донаты и расплатиться со всеми сборщиками и региональными штабами. Успели выплатить 60 миллионов, остались должны примерно 10 миллионов. Глава штаба Дмитрий Кисиев планирует собирать средства для расчетов со сборщиками. Но быстро вряд ли получится», — поделился с Daily Storm Борис Надеждин.





Проблемы с деньгами возникли из-за того, что в штабе не рассчитывали на большое количество желающих поддержать Надеждина.





«Мы же не ожидали, что соберем более 200 тысяч подписей, когда планировали бюджет! И не ожидали, что ЦИК специально заблокирует счет сразу. Сколько участвую в выборах — никогда такого не было. Всегда давали возможность расплатиться по обязательствам», — рассказал политик.





Telegram-каналы 11 марта опубликовали скриншоты сообщений из чата команды Надеждина. В чате руководители регштабов требуют от начальника Дмитрия Кисиева выплатить деньги сборщикам подписей, а он грозит недовольным, что деньги будут выплачены в последнюю очередь, и то в лучшем случае. Надеждин отказался комментировать утечку переписки, заявив: «На то она и личная».





Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что на Бориса Надеждина может быть составлен административный протокол из-за того, что его штаб не вернул средства людям, пожертвовавшим деньги на избирательную кампанию. По словам Булаева, долг Надеждина составлял на тот момент около 1,13 миллиона рублей.





Надеждин, которому было отказано в регистрации на пост кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива», 19 февраля сообщил СМИ, что «юристы разбираются» со сложившейся с долгами ситуацией. При этом он настаивал на том, чтобы его избирательный счет «с несколькими миллионами» не закрывали, чтобы его команда смогла разобраться с выплатами жертвователям.





Булаев на это ответил так: «Деньги – это такое дело, которое любит тишину». Также, по мнению зампреда ЦИКа, блокировка избирсчета Надеждина позволила остановить пожертвования «наивных граждан» политику.