К полудню в коридорах Московского центра развития многолюдно, несмотря на то что праздничный митинг-концерт «Вместе! За Россию!» должен был начаться только через час. 12 марта «Единая Россия» организовала по всей стране такие концерты. Центральной площадкой стал Волгоград.
В столице праздник открыл хор «Вдохновение» Первого Московского кадетского корпуса — ребята торжественно исполнили гимн России. Зал не смог остаться равнодушным. Многие из зрителей, радостно улыбаясь, фотографировались с флагами России.
Спустя некоторое время ведущий объявил о начале выступления вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Политик записал видеообращение специально для тех, кто пришел на праздник. В нем он отметил, что на сегодняшний день Россия — одна из самых динамично развивающихся стран мира.
«Россия вновь стала страной, с которой считаются, которую уважают», — подчеркнул Толстой.
Он отметил, что Россия выстояла под давлением колоссальных санкций. Наша страна продолжает уверенно развиваться, сумев стать первой экономикой в Европе и пятой в мире. Несмотря на мощнейшее противостояние, мы доказали всему миру, что у нас сильная, оснащенная современным высокотехнологичным оружием армия, которая успешно противостоит всему блоку НАТО и способна решать задачи любого уровня, добавил Толстой.
Из Волгограда с обращением к россиянам выступил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Мероприятие с его участием проходило на улице, поэтому Медведев заботливо поинтересовался у собравшихся, не замерзли ли они. Зампред Совета безопасности эмоционально описал, как важно всем нам объединиться именно сейчас и отдать свой голос за сильнейшего и достойнейшего, по его мнению, кандидата — действующего президента РФ. Атмосферу дружбы и единения на мероприятии подкрепил рэпер ST, который выступил с патриотическими песнями перед жителями Волгограда и всеми, кто смотрел трансляцию.
Среди собравшихся я пыталась найти чиновников и депутатов «Единой России». И не зря — на концерте присутствовал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В своей речи он обратил внимание на темпы роста развития Москвы в последние годы. Он подчеркнул, что на уровень жизни столицы должны ориентироваться и другие регионы России. В городе, например, значительно уменьшилось время приезда скорой помощи к нуждающимся, а также сократились интервалы движения поездов в метро.
Я поинтересовалась у Алексея Шапошникова, подготовилась ли столица России к выборам, которые пройдут уже в грядущие выходные. В ответ он заявил, что Москва полностью готова к принятию избирателей на участках и к проведению дистанционного голосования.
Тему объединения продолжили обсуждать военнослужащие Гвардейского мотострелкового полка 1430. Ребята записали для нас видео из зоны проведения СВО, где они находятся уже 1,5 года. Военные отметили, что воюют за всех нас, чтобы каждый человек мог не бояться врага и достойно жить в России.
«Мы уверены в нашей общей победе», — заявили мобилизованные.
Немалую поддержку ребятам на передовой оказывает женское движение «Единой России». Председатель общественного совета проекта, сенатор Инна Святенко отметила, что движение объединило жен мобилизованных и всех представительниц прекрасного пола, которые горят желанием внести свой вклад в победу России. Многие из них, рассказала Святенко, вяжут варежки и плетут сети, которые бойцы используют в сражениях. Супруги военнослужащих благодаря проекту могут обмениваться новостями и поддерживать друг друга.
Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов убедил собравшихся, что выборы пройдут достойно, любые провокации на них устранят органы, ответственные за безопасность. Он подчеркнул, что санкции не только не навредили России, но и улучшили экономику страны. Наши фермеры, утверждает Платонов, благодарны за такой подарок от иностранцев, ведь сейчас как никогда быстро развивается сфера промышленного хозяйства. Скоро наша страна, уверен он, вернет себе в ней статус лидера.
Не отразились ограничения Запада и на спорте, рассказала олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. Конечно, спортсмены чувствуют несправедливость международных комитетов по отношению к ним, но поддержка граждан дает им силы на новые свершения в РФ. Да и соревнования, которые организовывают в России, лучшие в мире, убеждена Зайцева.
Между выступлениями спикеров зрители наслаждались танцевальными и песенными номерами. Участник проекта «Голос» Павел Пушкин исполнил композицию «За Донбасс!», театр танца «МиГ» представил хореографическую зарисовку с флагами.
Завершила концерт лауреат всероссийских и международных конкурсов, вокалистка Алиса Мандрик. Ее чувственное исполнение гимна Москвы зарядило всех энергией и укрепило уверенность в том, что граждане, заботящиеся о развитии столицы и России, смогут поддержать высокий уровень жизни, установленный президентом. Это ключевое понимание, которое важно сохранить перед предстоящими выборами для всех нас.