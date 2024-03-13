К полудню в коридорах Московского центра развития многолюдно, несмотря на то что праздничный митинг-концерт «Вместе! За Россию!» должен был начаться только через час. 12 марта «Единая Россия» организовала по всей стране такие концерты. Центральной площадкой стал Волгоград.





В столице праздник открыл хор «Вдохновение» Первого Московского кадетского корпуса — ребята торжественно исполнили гимн России. Зал не смог остаться равнодушным. Многие из зрителей, радостно улыбаясь, фотографировались с флагами России.





Спустя некоторое время ведущий объявил о начале выступления вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Политик записал видеообращение специально для тех, кто пришел на праздник. В нем он отметил, что на сегодняшний день Россия — одна из самых динамично развивающихся стран мира.





«Россия вновь стала страной, с которой считаются, которую уважают», — подчеркнул Толстой.





Он отметил, что Россия выстояла под давлением колоссальных санкций. Наша страна продолжает уверенно развиваться, сумев стать первой экономикой в Европе и пятой в мире. Несмотря на мощнейшее противостояние, мы доказали всему миру, что у нас сильная, оснащенная современным высокотехнологичным оружием армия, которая успешно противостоит всему блоку НАТО и способна решать задачи любого уровня, добавил Толстой.