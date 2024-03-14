«Выборы обычно в школах бывают, поэтому я захожу еще в столовую». Как политики будут голосовать на выборах президента

До начала президентских выборов остались сутки. Несмотря на то что основные дни голосования приходятся на уикенд, большинство избирателей останутся в городе, чтобы лично посетить участки. Среди политиков мнения разделились: представители Москвы воспользуются удобным сервисом интернет-голосования, а регионы по традиции пойдут на участки.





В разговоре с Daily Storm председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что столица полностью готова к проведению выборов. Он уверен — голосование пройдет на «высоком организационном и законодательном уровне», а поставить подпись на бюллетенях, по его мнению, «должен каждый гражданин».





Выбирать будущего главу государства Шапошников будет удаленно, воспользуется возможностями ДЭГ, но на участок тоже приедет.





«Я дистанционным образом буду голосовать, но потом приду на участок и проверю, учли ли мой голос. Я так делаю каждый раз», — добавил он.





На вопрос по поводу возможных провокаций Шапошников ответил, что их «надо предвидеть, но не бояться их».





«Мы не боимся никого», — поделился он.





Представители партии «Яблоко» пока не определились, как будут голосовать.





Руководитель фракции в Мосгордуме Максим Круглов заявил Daily Storm, что не уверен, пойдет ли он на выборы вообще. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, напротив, считает, что важно лично прийти на участок, особенно если ты настроен против всех кандидатов.





«Как можно проголосовать онлайн, не поддержав никого из кандидатов, я не знаю. Хотя на совещании в ЦИК разработчики объяснили, что теоретически такая возможность существует, но это для каких-то особых умельцев», — поделился с Daily Storm Рыбаков.





Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, как и Алексей Шапошников, отдаст свой голос из дома: «Я буду голосовать онлайн, конечно. Уже два раза голосовал в онлайн!»