«Выборы обычно в школах бывают, поэтому я захожу еще в столовую». Как политики будут голосовать на выборах президента

До начала президентских выборов остались сутки. Несмотря на то что основные дни голосования приходятся на уикенд, большинство избирателей останутся в городе, чтобы лично посетить участки. Среди политиков мнения разделились: представители Москвы воспользуются удобным сервисом интернет-голосования, а регионы по традиции пойдут на участки.
В разговоре с Daily Storm председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что столица полностью готова к проведению выборов. Он уверен — голосование пройдет на «высоком организационном и законодательном уровне», а поставить подпись на бюллетенях, по его мнению, «должен каждый гражданин».
Выбирать будущего главу государства Шапошников будет удаленно, воспользуется возможностями ДЭГ, но на участок тоже приедет.
«Я дистанционным образом буду голосовать, но потом приду на участок и проверю, учли ли мой голос. Я так делаю каждый раз», — добавил он.
На вопрос по поводу возможных провокаций Шапошников ответил, что их «надо предвидеть, но не бояться их».
«Мы не боимся никого», — поделился он.
Представители партии «Яблоко» пока не определились, как будут голосовать.
Руководитель фракции в Мосгордуме Максим Круглов заявил Daily Storm, что не уверен, пойдет ли он на выборы вообще. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, напротив, считает, что важно лично прийти на участок, особенно если ты настроен против всех кандидатов.
«Как можно проголосовать онлайн, не поддержав никого из кандидатов, я не знаю. Хотя на совещании в ЦИК разработчики объяснили, что теоретически такая возможность существует, но это для каких-то особых умельцев», — поделился с Daily Storm Рыбаков.
Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, как и Алексей Шапошников, отдаст свой голос из дома: «Я буду голосовать онлайн, конечно. Уже два раза голосовал в онлайн!»
Столичные предприниматели и МТПП, по его мнению, внесли значительный вклад в продвижение ДЭГ, которое становится популярнее с каждым годом.
«Начиналось это в пандемию, в этом была огромнейшая необходимость, чтобы не приходили люди и не были подвержены заболеванию. Сейчас уже становится модно голосовать из дома: никуда не нужно ходить. Особенно это нравится молодежи», — считает Владимир Платонов.
Развитию онлайн-выборов способствуют многие проекты, среди которых есть акция «Миллион призов». Торгово-промышленная палата столицы провела ее успешно «уже восемь раз», отметил Платонов.
«Это важная политическая акция. Но эта политическая акция дает обалденнейший финансовый, экономический результат для города», — заявил президент палаты.
Недоброжелатели, по его мнению, были у России всегда, поэтому провокации от них «есть и будут» на всех выборах, в том числе и на грядущих.
«Я не знаю, что придумают уроды, какие провокации. Но никогда Россия в спокойных условиях не развивалась, когда она шла своим путем. Поэтому провокации всегда были и будут, но для этого есть службы, которые быстро все приводят в порядок», — сообщил Daily Storm Платонов.
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ поделились с Daily Storm, что голосовать на выборах им больше нравится лично. Это, по их мнению, делает процедуру выбора торжественной.
«У меня избирательный участок рядом, я пойду голосовать лично», — сообщил парламентарий Николай Арефьев (представитель Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей).
Ему вторит и Игорь Ананских(«Справедливая Россия»). Парламентарий в Госдуме представляет северные регионы (Республика Карелия, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ). В разговоре с Daily Storm Ананских признался, что традиция приходить на избирательный участок у него «идет из детства».
«Мне нравится приходить на избирательный участок. Меня родители брали на выборы с собой, я до сих пор хожу на все выборы. Это почетная обязанность гражданина — участвовать в выборах. Каждый голос важен», — добавляет народный избранник.
На выборы он ходит всегда и относится к ним «как к празднику».
«Выборы обычно в школах бывают, поэтому я захожу еще в столовую. Это процесс, который совмещает приятное с полезным. Электронное голосование, как дополнительная опция, — это хорошо. Но мне нравится голосовать лично», — отметил Игорь Ананских.
Александр Бабаков («Справедливая Россия»), услышав вопрос, заулыбался.
«Я буду голосовать офлайн, я же еще ходячий», — иронизирует Александр Бабаков.
Депутат Галина Хованская, напротив, похвалила систему ДЭГ, добавив, что система удобна для тех, у кого не получается прийти на участок лично. В эти выходные за город она уезжать не собирается, поэтому с удовольствием придет на участок, чтобы помимо всего прочего узнать у наблюдателей «как прошли выборы и какая была явка».
«У меня участок рядом, поэтому я на нем голосую», — отметила она.
Парламентарии от партии ЛДПР традиционно посещают выборы лично. Сергей Леонов, например, считает, что родители, которые идут голосовать не одни, а берут с собой детей на места проведения голосования, прививают им желание посещать выборы уже с ранних лет.
«Мне удобнее голосовать на избирательном участке. Это определенный праздник, приятное действие. Дистанционное голосование тоже достаточно удобная процедура, но она не во всех регионах есть. В том регионе, который я представляю, его нет», — поделился он.
Его однопартиец Владимир Кошелев тоже обычно ходит голосовать всей семьей.
«Проголосую на избирательном участке в родной Самаре», — рассказал он Daily Storm.
С 15 по 17 марта по всей России пройдут выборы президента России. В итоговом бюллетене — четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, коммунист Николай Харитонов, представитель ЛДПР Леонид Слуцкий и Владислав Даванков от «Новых людей».