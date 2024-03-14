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Прямые, соборные, честные. Карелин и Валуев заявили, что выборы президента в России лучше, чем в США
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В американской избирательной кампании есть возможности для манипуляций и власть выбирает не народ, подчеркнули парламентарии Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Власть

Прямые, соборные, честные. Карелин и Валуев заявили, что выборы президента в России лучше, чем в США

В американской избирательной кампании есть возможности для манипуляций и власть выбирает не народ, подчеркнули парламентарии

Коллаж: Daily Storm

2024 год — важный для политических систем как России, так и США. В обеих странах с разницей в чуть более полугода пройдут выборы главы государства. Daily Storm поинтересовался у парламентариев, в чем, по их мнению, главные особенности избирательного процесса в РФ и США. Российские выборы честнее и прозрачнее американских, а также уходят своими корнями в далекое прошлое, считает трехкратный олимпийский чемпион сенатор Александр Карелин. Он заявил, что быть частью российской избирательной системы — это большой почет. 


«[Выборы в России] прямее, категоричней, впоследствии, конечно, они более буквально подходят к [этой сфере]. Поэтому они называются всеобщие, а на русском языке — всенародные», — объяснил Карелин. 


Он добавил, что в России «предполагается избирать не выборщиками, а общенациональным представительством». Поэтому выборы в России гораздо честнее американских. 


«Наша избирательная система берет свои корни из замечательного утверждения соборности, — продолжил Карелин. — Поэтому и соответствовать ей намного сложнее, а быть частью такой системы намного почетней», — добавил сенатор.


Согласен с этим мнением и экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев. По его словам, выборы в России намного честнее, чем в целом в мире.


«Я считаю, что наша избирательная система намного выше выборных систем мира, не только Соединенных Штатов», — сказал депутат. 


В США существуют большие возможности для манипуляций, считает Валуев, и на предыдущих выборах американского президента это очень явственно проявилось, добавил он.


«[Избирательная система Соединенных Штатов], на мой взгляд, абсолютно несовершенна, потому что человек — не один даже, а огромное количество людей, — может, переезжая из штата в штат, голосовать. Там минимальные требования к голосованию через интернет. Я как бы знаю эти вещи и считаю их абсолютно несовершенными», — объяснил Валуев.


Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На них можно будет проголосовать как дистанционно, так и традиционным способом — придя на участки. 


В США выборы запланированы на ноябрь 2024 года. За кресло президента там борются представители двух партий — Республиканской и Демократической.

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#выборы #сша #выборы президента #карелин #валуев
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