Дунцова и Баташев призвали не пользоваться приложением навальнистов, определяющим, за кого голосовать на выборах

Сторонники Алексея Навального* 14 марта, за день до начала выборов президента РФ, анонсировали приложение «Фотон 24». Оно якобы случайным образом определяет, за кого следует голосовать пользователю сервиса. Однако действующего лидера страны Владимира Путина навальнисты** решили в список возможных ответов не включать. Недопущенные до выборов политики Екатерина Дунцова и Анатолий Баташев считают, что россиянам нужно самостоятельно решать, кого они хотят видеть на этой должности, исходя из их политических убеждений.





«Математически лучше выбирать одного кандидата. Но люди должны голосовать на свое усмотрение. Я бы вообще во всякие приложения, которые связаны с организациями, так или иначе признанными экстремистскими или еще какими-то, не призывала бы ввязываться», — заявила Daily Storm Екатерина Дунцова.





Ранее она призывала голосовать за Владислава Даванкова. Но рассчитывать этому кандидату на победу, утверждает она, уже не стоит.





«Сейчас вообще абсолютно неважно, за кого голосовать, потому что все кандидаты уже, по сути, подарили голоса Владимиру Путину», — думает Дунцова.





Блогер-эколог Анатолий Баташев призвал всех голосовать своим умом. Убирать Путина из кандидатов и действовать против него нельзя: «Выбор Путин или не Путин — фальшивый. Голосовать нужно по совести».





Сам Баташев после выхода из президентской гонки также рекомендовал своим сторонникам голосовать за Даванкова. Выдвиженец от «Новых людей», по его мнению, «порядочный молодой человек с хорошо выстроенной программой». А по части экологии, подчеркнул Баташев, Даванков советовался с ним. Навальнисты же ему не нравятся тем, что они слишком яростно пропагандируют идеологию против Путина, которую сам Навальный запустил на одном из митингов в 2012 году.





«Все были в шоке после этого. Но потом, когда его слова повторили еще 10 попугаев и Удальцов призвал людей не расходиться с площади, они перешли от обсуждения политики к призывам к массовым беспорядкам», — считает Баташев.





Люди, которые выходили на митинги, хотели привлечь внимание властей и построить диалог с ними, а в итоге оппозиционеры стали навязывать им «быдловатую историю» и «направлять» мирных жителей на ОМОН. После этого Навальный как политик «закончился» для Баташева.





Тактику, «когда все оппозиционеры задыхаются от ненависти к Путину», эколог назвал дурной. Оппозиция, если она действительно хочет что-либо поменять, должна любить Путина и понимать его, утверждает он. И свою президентскую программу Баташев старался продумывать с учетом того, как поступил бы действующий президент в той или иной ситуации.





По мнению блогера, каждый гражданин должен определиться сам, кого он считает лучшим в текущей политической ситуации. И для либералов, на его взгляд, выбор стоит между Путиным и Даванковым.





«Путин даже более либеральный, чем Даванков. Не нужно забывать, что он сторонник Собчака. Он был единственным, кто не предал его. И он сделал очень много для становления массовой демократии», — сказал Баташев.





Либеральной оппозиции сейчас нет, «они все ушли в кусты», считает эколог. И, находясь в других странах, не разбираются в том, как хотят жить либералы в России.





«У нас сейчас страна находится в очень непростой ситуации, когда западные санкции усиливают Владимира Владимировича. Либералы пытаются что-то говорить, и единственные, кто их слышит, — это патриотические и государственные СМИ!» — рассуждает Баташев.





Навальнисты действуют по системе «нагадь лучшим», сказал самовыдвиженец. И их «умное голосование» на самом деле «стадное». А акции и провокации, к которым они призывают, только помешают работать избирательным комиссиям и испортят людям настроение.





«Это может очень плохо закончиться. Всегда нужно мозгами думать», — убежден Баташев.





*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

**Фонд борьбы с коррупцией — организация признана экстремистской в России.