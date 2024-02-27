Медведев после слов Макрона о вводе войск НАТО в зону СВО заявил, что президенту Франции «ударила в голову моча»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи».





Так политик прокомментировал заявление Макрона о том, что «Европе для безопасности нужно поражение России, а потому следует отправить нацистам в Киев ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО».





«Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой. Не бережет себя обладатель ордена Почетного легиона. Или рацион пора сменить: устрицы и шампанское — вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесный энурез в его возрасте опасен», — написал Медведев в Telegram.





Высказывания Макрона прокомментировали и в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.





26 февраля Макрон во время выступления на конференции в Париже указал на возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону спецоперации. Он также заявил, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Киеву ракет средней и большой дальности.