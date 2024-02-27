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«Известия»: Минфин готовит предложения по обновлению программ льготной ипотеки
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Действующая система выдачи кредитов на покупку жилья у застройщика истекает 1 июля undefined
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«Известия»: Минфин готовит предложения по обновлению программ льготной ипотеки

Действующая система выдачи кредитов на покупку жилья у застройщика истекает 1 июля

В России могут обновить программу льготной ипотеки. Министерство финансов хочет, чтобы ее доля в выдачах на первичном рынке жилья не превышала 25%, сейчас это 90%.


Минфин разрабатывает предложения, подразумевающие комплексный подход к льготным ипотечным программам, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленный источник. 


Выгодные условия намерены предоставлять семьям, которые на самом деле нуждаются в поддержке государства, а также представителям целевых специальностей, добавляет газета.  


Программа льготной ипотеки на покупку нового жилья у застройщиков истекает 1 июля 2024 года. Согласно условиям, ставка по кредиту не превышает 8%, а лимит ограничен шестью миллионами рублей. При этом первоначальный взнос должен быть не ниже 30% от стоимости жилья.

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#ипотека #жилье #льготная ипотека
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