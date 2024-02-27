Участников СВО хотят освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам

Участников спецоперации на Украине собираются освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Об этом сказано в законопроекте, разработанном Минфином РФ. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия, пишет телеканала RTVI.





Освободить от процентов по кредитам хотят две категории граждан: призванных на военную службу по мобилизации и принимающих участие в специальной военной операции. Льгота не будет распространяться на родственников бойцов, уточняет СМИ.





В период, когда можно не платить проценты, входит «срок мобилизации или срок заключенного с Минобороны контракта», а также «время участия в СВО», в том числе дополнительные 30 дней.





Объем процентов, которые военнослужащим начислили по потребительским кредитам, в документе оценивают в 11,4 миллиарда рублей. Из них шесть миллиардов рублей за 2022-2023 годы и еще пять миллиардов — за 2024-й (по прогнозам).





Предположительно, реализация законопроекта обойдется бюджету в 5,7 миллиарда рублей, указывают авторы инициативы. На следующем этапе проект должна будет согласовать правительственная комиссия, а уже потом возможно внесение документа на рассмотрение депутатов Госдумы.





Ранее, 27 февраля, парламентарии обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой вернуть льготный тариф на подключение электричества к земельным участкам, выделяемым многодетным семьям и ветеранам СВО.