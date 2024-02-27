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Участников СВО хотят освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам
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Общая сумма кредитов с учетом 2024 года оценивается в 11,4 миллиарда рублей undefined
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Участников СВО хотят освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам

Общая сумма кредитов с учетом 2024 года оценивается в 11,4 миллиарда рублей

Участников спецоперации на Украине собираются освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Об этом сказано в законопроекте, разработанном Минфином РФ. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия, пишет телеканала RTVI. 


Освободить от процентов по кредитам хотят две категории граждан: призванных на военную службу по мобилизации и принимающих участие в специальной военной операции. Льгота не будет распространяться на родственников бойцов, уточняет СМИ. 


В период, когда можно не платить проценты, входит «срок мобилизации или срок заключенного с Минобороны контракта», а также «время участия в СВО», в том числе дополнительные 30 дней. 


Объем процентов, которые военнослужащим начислили по потребительским кредитам, в документе оценивают в 11,4 миллиарда рублей. Из них шесть миллиардов рублей за 2022-2023 годы и еще пять миллиардов — за 2024-й (по прогнозам). 


Предположительно, реализация законопроекта обойдется бюджету в 5,7 миллиарда рублей, указывают авторы инициативы. На следующем этапе проект должна будет согласовать правительственная комиссия, а уже потом возможно внесение документа на рассмотрение депутатов Госдумы.


Ранее, 27 февраля, парламентарии обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой вернуть льготный тариф на подключение электричества к земельным участкам, выделяемым многодетным семьям и ветеранам СВО.

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В Госдуме попросили Мишустина вернуть льготы ветеранам СВО и многодетным семьям при подведении электричества к земельным участкам

Необходимая для подключения коммуникаций сумма очень значительна для этих категорий россиян, убеждены парламентарии 27 февраля 2024
Dailystorm - В Госдуме попросили Мишустина вернуть льготы ветеранам СВО и многодетным семьям при подведении электричества к земельным участкам
#закон #сво #кредиты #госдума
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