Шольц исключил отправку сухопутных сил НАТО и ЕС на Украину

Сухопутные войска стран НАТО или Евросоюза не будут отправлены на Украину, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в городе Фрайбург-им-Брайсгау.





17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц уже высказывал мнение о том, что Североатлантический альянс не хочет быть вовлеченным в прямой конфликт на Украине.





Ранее, 27 февраля, пресс-секретарь британского премьера Риши Сунака также заявил, что у страны нет планов по крупномасштабному размещению войск на Украине — «помимо небольшого количества личного состава, поддерживающего украинские Вооруженные силы». Об этом пишет агентство Reuters. Власти Польши, Швеции и Финляндии также исключили возможность отправки войск на Украину.





26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции в Париже, указал на возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.