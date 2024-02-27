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Минобороны заявило об уничтожении трех украинских беспилотников в небе над Белгородской областью
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Атака была отражена около 16:30 мск undefined
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Минобороны заявило об уничтожении трех украинских беспилотников в небе над Белгородской областью

Атака была отражена около 16:30 мск

Киев пытался ударить тремя дронами самолетного типа по объектам на территории Белгородской области, но система ПВО отразила атаку. Об этом сообщили в Минобороны.  


Там уточнили, что беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.


В ночь на 27 февраля над Белгородской и Брянской областями силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Об этом сообщили представители российского военного ведомства. 


В Минобороны отметили, что два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области.

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#сво #белгородская область #пво #бпла
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