Минобороны заявило об уничтожении трех украинских беспилотников в небе над Белгородской областью

Киев пытался ударить тремя дронами самолетного типа по объектам на территории Белгородской области, но система ПВО отразила атаку. Об этом сообщили в Минобороны.





Там уточнили, что беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.





В ночь на 27 февраля над Белгородской и Брянской областями силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Об этом сообщили представители российского военного ведомства.





В Минобороны отметили, что два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области.