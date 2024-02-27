Володин заявил, что от статуса иностранного агента можно избавиться, отказавшись от «подачек других стран»

Избавиться от статуса иноагента можно, «отказавшись от подачек» и «удавки, которую они на себя набросили за деньги других стран». Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламентариев.





Ранее член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских сообщил, что депутаты готовят законопроект, который запрещает иноагентам пользоваться социальными сетями.





20 февраля Госдума в первом чтении проголосовала за проект закона о запрете размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.





10 февраля председатель Госдумы рассказал: люди возмущены тем, что блогеры, действующие в интересах недружественных государств и «льющие грязь на страну», по-прежнему зарабатывают деньги на российских гражданах и отечественных компаниях.