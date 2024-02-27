Брянский губернатор Богомаз сообщил о трех раненых после обстрела поселка Суземка

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка со стороны Украины. По его данным, три человека пострадали. Они госпитализированы.





Также, по информации Богомаза, частично повреждено административное здание. Какое именно строение подверглось обстрелу, губернатор не уточнил.





Суземка находится на расстоянии менее 10 километров от границы с Сумской областью Украины. Населенный пункт периодически обстреливают.





Утром 20 декабря 2022 года глава области сообщил, что в поселке частично нарушено электроснабжение и повреждена железная дорога.