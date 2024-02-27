Лавров: Зеленский готовится предложить России ультиматум

Предложение России по урегулированию украинского конфликта, которое собирается подготовить Киев, — ультиматум. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с йеменским премьером Ахмедом бен Мубараком.





Глава ведомства обратил внимание на то, что украинский президент и глава его офиса Андрей Ермак высказывались о том, что «Киев без участия Москвы соберется в Швейцарии, все решит, отшлифует, доведет до ума формулу мира Зеленского, а потом передаст ее РФ». Министр напомнил, что на Украине не будут считать этот процесс переговорами.





Лавров подчеркнул: «Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом», добавил глава МИД РФ.





Лавров также указал, что европейские политики зачастую советуют Зеленскому собирать вокруг себя как можно больше стран и «обещать им все что угодно», чтобы они «накормили и обогрели».





26 февраля в Кремле заявили, что предложенный Украиной формат мирного саммита, при котором Россия не будет участвовать в обсуждении плана урегулирования конфликта, странный и непонятный.





25 февраля Зеленский анонсировал первый саммит по своей «формуле мира» в Швейцарии. По его задумке, Россию могут пригласить, но не для обсуждения условий, а для передачи согласованного и утвержденного решения.