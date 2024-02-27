На Украине заявили о готовности отпеть Навального

Политика Алексея Навального готовы отпеть в Свято-Ильинской церкви в Новом Залесье на Украине. Об этом Daily Storm сообщил ее настоятель отец Павел. Однако он отметил, что с подобной просьбой к нему должны обратиться лично родственники умершего политика.





«Если вопрос про православного человека, то я как священник родственников выслушаю и все сделаю», — сказал священнослужитель.





Новое Залесье — село в Киевской области, где проживали родные Навального по отцовской линии после эвакуации из Чернобыльской зоны.





Изначально отец Навального с семьей проживал в селе Залесье, которое тогда относилось к Чернобыльскому району (сейчас Иванковскому). После аварии на Чернобыльской АЭС местные жители были переселены в село Новое Залесье Бородянского района. Официально существовать Залесье перестало в 1999 году — его сняли с учета в связи с отсутствием жителей.





Сам Алексей Навальный в интервью журналу Esquire вспоминал о своем прошлом. По словам политика, самым ярким воспоминанием его детства была «речка Уж, которая впадает в Припять, высокая круча и гнезда ласточкины». «И вот я все время пытаюсь достать эту ласточку, засовываю туда руку, а достать не могу», — вспоминал политик.





После выхода сериала «Чернобыль» на одном из видео Навальный признался, что чернобыльская тема для него родная, так как это «история семьи, вся родня по отцовской линии из Чернобыля». Политик вспоминал, что проводил в Залесье каждое лето у бабушки, а уже после аварии был там «миллион раз, на майские [праздники] ездил на могилы родственников».