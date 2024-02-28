Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков

Скончался бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. Рыжкову было 94 года.





Матвиенко назвала бывшего главу советского правительства «человеком-эпохой, человеком уникальной судьбы и государственным деятелем уникального масштаба и большой души», который всегда искренне и глубоко переживал за людей и страну, за «дело и результат».





Спикер Совфеда отметила, что в Конституции России есть положение об уважении к человеку труда. По словам Матвиенко, для нее Рыжков — ярчайший пример такого человека, «честного, бескорыстного и ответственного» на протяжении всей своей карьеры.





Рыжков — уроженец села Дылеевка Артемовского округа УССР (ныне это Донецкая народная республика). В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, через девять лет — Уральский политехнический институт имени Кирова (специальность «инженер-механик»).





В 1950-1975 годах Рыжков работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения имени Орджоникидзе. Начинал сменным мастером, затем постепенно вырос до директора предприятия. В 1975-1979 годах Рыжков был первым замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, с 1979-го по 1982-й занимал должность первого заместителя председателя Госплана.





В 1982 году началась партийная карьера Рыжкова — он стал секретарем и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. С 1985-го по 1990 год — член Политбюро. В 1985-1991 годах был председателем Совета министров СССР. Участвовал в разработке концепции реформирования советской экономики, выступал за постепенный переход к так называемому рыночному социализму, сохранение планового управления экономикой, развитие кооперации. Поддерживал политику генсека Михаила Горбачева.





В 1986 году Рыжков возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в 1988-м — землетрясения в Спитаке в Армении.





В 1991 году участвовал в выборах президента РСФСР. Занял второе место с 16,85%, уступив Борису Ельцину (57,3%). В последующие годы был экспертом Военно-промышленной инвестиционной компании, председателем совета директоров Тверьуниверсалбанка. В 1995-2003 годах Рыжков был депутатом Госдумы, в 2003-2023 — членом Совета Федерации.