«Рыжков был порядочный, но слишком мягкий»: бывший вице-президент России Руцкой рассказал об умершем экс-главе правительства СССР

Скончался бывший председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Политику было 94 года. Рыжков был порядочным интеллигентом, но слишком добрым и мягким. Об этом сказал Daily Storm бывший вице-президент России Александр Руцкой. При этом, по его мнению, Рыжков был человеком-эпохой и видным государственным деятелем.





«Мы даже с Рыжковым были соседями — жили в одном доме совминовском. Соответственно, раз соседи — значит общались. Ничего плохого о нем сказать не могу. Единственный недостаток — он был излишне добрым и мягким человеком. Это проявлялось в его поведении, отношении к людям. У нас нельзя быть таким. Интеллигентный порядочный человек. Поэтому плохого о нем не скажу — это будет несправедливо и неправда», — заявил Руцкой.





Он отметил, что согласен со словами председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая назвала Рыжкова «человеком уникальной судьбы» и «государственным деятелем уникального масштаба». «Кто это может отрицать? Он был одним из крупных хозяйственных руководителей. «Уралмаш» — не просто завод. Завод-город с 40-тысячным рабочим коллективом. Было сложно руководить таким предприятием. Поэтому то, что сказала Матвиенко, — на 100 процентов соответствует действительности», — заключил бывший вице-президент России.





Николай Рыжков родился в селе Дылеевке Артемовского округа Донецкой области. С 1985-го по 1991 год он занимал должность председателя Совета министров СССР. После отставки и выхода на пенсию Рыжков продолжил политическую карьеру. В 1995-2003 годах он являлся депутатом Госдумы, а потом в течение 20 лет — сенатором от Белгородской области. Полномочия Рыжкова были прекращены 25 сентября 2023 года.





Рыжков являлся президентом международного общественного объединения «Евразия», председателем Московского интеллектуально-делового клуба, а также возглавлял попечительский совет музея-заповедника «Прохоровское поле».





Он удостоен звания Герой Труда РФ (2019); награжден двумя орденами Ленина (1974, 1976), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1979), орденами Октябрьской Революции (1971), Отечественной войны I степени (1985), Почета (2013), «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней (2014, 2004), медалью П.А. Столыпина I и II степеней (2014, 2019); отмечен Почетной грамотой правительства РФ (1999), благодарностью и Почетной грамотой президента России (2008, 2009).





Кроме того, Рыжков — дважды лауреат Государственной премии СССР в области техники 1969-го и 1979 года. Политику было присвоено звание национального героя Армении с вручением ордена Отечества (2008). Рыжков также награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 2004). Он являлся почетным гражданином Белгородской области, Краматорска и Дзержинска, городов Спитака и Гюмри (Армения).





Николаю Рыжкову принадлежат шесть изобретений в области сварки и металлургии. Он является автором монографий в области машиностроения и экономики, мемуарно-публицистических книг «Перестройка: серия предательств» (1992), «Я из партии по имени «Россия» (1995), «Десять лет великих потрясений» (1995), «Возвращение в политику» (1998), «Размышления о прошлом, настоящем и будущем» (2012).