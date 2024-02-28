ЦБ отозвал лицензию у второго банка за неделю

Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест». Кредитная организация нарушала профильное законодательство, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, «Гефест» не исполнял нормы о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступных путем. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.





Банк долгое время был убыточным, существенная доля корпоративного кредитного портфеля «Гефеста» приходилась на юридических лиц, связанных с его бенефициарами, сказано в сообщении регулятора. Более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. «Гефест» также игнорировал предписания об устранении нарушений в области информационной безопасности.





Функции временной администрации «Гефеста» возложены на Агентство по страхованию вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 13 марта. По закону клиент должен получить все свои средства, но не более 1,4 миллиона рублей.





«Гефест» — второй за последние семь дней банк, у которого ЦБ отозвал лицензию. 21 февраля регулятор принял такое решение в отношении КИВИ Банка. До этого Центробанк не отзывал лицензии ни у кого полтора года.