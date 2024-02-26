Новости
Новости 18+
St
Самозанятые России обратились к Путину с просьбой спасти их деньги, которые зависли на кошельках QIWI
18+
На счетах оказались заморожены несколько миллиардов дохода, утверждают пострадавшие undefined
Новости

Самозанятые России обратились к Путину с просьбой спасти их деньги, которые зависли на кошельках QIWI

На счетах оказались заморожены несколько миллиардов дохода, утверждают пострадавшие

Президент организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение о рассмотрении инициативы возвращения средств, находящихся на счетах в КИВИ Банке. 21 февраля Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию. 


Самозанятые просят рассмотреть «возможность в случае отзыва лицензии у банка быстро вернуть средства через приложение «Мой налог». 


Жмакин обратил внимание, что «при существующем уровне развития и интеграции государственных информационных систем это должно быть реализуемо». Он подчеркнул, что «при этом полностью отсутствует риск злоупотреблений и легализации преступных доходов, так как доходы самозанятых граждан полностью прозрачны для государства». 


Жмакин заявил, что такой механизм не только даст дополнительные гарантии самозанятым гражданам, но и «может быть использован банковской системой для совершенствования регулирования электронных средств платежа». 


Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выявило в КИВИ Банке порядка 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой вкладов 4,4 миллиарда рублей. 1,3 миллиона кошельков — анонимные. На них лежит 227 миллионов рублей. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В Госдуме объяснили, куда обращаться клиентам КИВИ Банка за выплатами

Для получения сумм по вкладам свыше 1,4 миллиона рублей нужно связаться с временной администрацией финансовой организации 21 февраля 2024
Dailystorm - В Госдуме объяснили, куда обращаться клиентам КИВИ Банка за выплатами
#самозанятые #киви банк #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии