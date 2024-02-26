Самозанятые России обратились к Путину с просьбой спасти их деньги, которые зависли на кошельках QIWI

Президент организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение о рассмотрении инициативы возвращения средств, находящихся на счетах в КИВИ Банке. 21 февраля Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию.





Самозанятые просят рассмотреть «возможность в случае отзыва лицензии у банка быстро вернуть средства через приложение «Мой налог».





Жмакин обратил внимание, что «при существующем уровне развития и интеграции государственных информационных систем это должно быть реализуемо». Он подчеркнул, что «при этом полностью отсутствует риск злоупотреблений и легализации преступных доходов, так как доходы самозанятых граждан полностью прозрачны для государства».





Жмакин заявил, что такой механизм не только даст дополнительные гарантии самозанятым гражданам, но и «может быть использован банковской системой для совершенствования регулирования электронных средств платежа».





Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выявило в КИВИ Банке порядка 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой вкладов 4,4 миллиарда рублей. 1,3 миллиона кошельков — анонимные. На них лежит 227 миллионов рублей.