В Госдуме объяснили, куда обращаться клиентам КИВИ Банка за выплатами

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у КИВИ Банка. Сейчас там работает временная администрация. В Госдуме объяснили, что для получения сумм по вкладам свыше 1,4 миллиона рублей нужно связаться с временной администрацией финансовой организации.





Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал Daily Storm, что временная администрация КИВИ Банка должна будет разобраться в финансовой ситуации.





Суммы в размере до 1,4 миллиона рублей со счетов должны будут вернуть гражданам по системе страхования вкладов: «В течение, по-моему, двух недель должны произойти выплаты Агентства по страхованию вкладов в пользу вкладчиков этого банка на сумму до 1,4 миллиона рублей».





Для выплат свыше этой суммы гражданам следует обратиться во временную администрацию банка, рассказал Аксаков: «Все остальные средства банка — во-первых, будет определяться наличие активов банка, в том числе средства на кошельках, которые создал КИВИ Банк для своих клиентов. Будет анализироваться их реальное содержание, аккумулироваться в общей конкурсной массе. И дальше, исходя из процедуры, клиенты этой организации должны будут обратиться в администрацию временную, чтобы из конкурсной массы пошли выплаты».





В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) уточнили , что выплаты начнутся не позднее 6 марта 2024 года. Заявления о выплатах принимаются, пока проходит ликвидация банка: эта процедура будет длиться не менее года.





На сайте АСВ сообщается, что страхованию не подлежат электронные денежные средства.





Застрахованными считаются деньги на срочных вкладах и вкладах до востребования, на текущих банковских счетах и другие варианты размещения средств.





По последним данным СМИ, мобильное приложение КИВИ Банка перестало работать «из-за большой нагрузки», операции с кошельком недоступны. Терминалы QIWI перестали принимать платежи.