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Британия ввела санкции против руководства колонии на Ямале, где умер Навальный
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Под ограничения подпали шесть человек, в том числе начальник исправительного учреждения Вадим Калинин undefined
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Британия ввела санкции против руководства колонии на Ямале, где умер Навальный

Под ограничения подпали шесть человек, в том числе начальник исправительного учреждения Вадим Калинин

Правительство Великобритании ввело санкции против руководства колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где умер оппозиционер Алексей Навальный. В этот список попали начальник учреждения Вадим Калинин, его заместители Сергей Коржов, Владимир Пилипчик, Василий Выдрин, Александр Образцов и Александр Голяков.


Включенным в санкционный список запрещен въезд в Соединенное Королевство, их возможные активы будут заморожены, сказано в сообщении на сайте британского кабмина.


Навальный отбывал в ямальской колонии 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Оппозиционер умер 16 февраля. Официальная причина смерти пока не названа.


О планах ввести санкции против России из-за смерти Навального объявили и Соединенные Штаты. В Белом доме заявили, что США обновят черный список 23 февраля.

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#рф #алексей навальный #санкции против россии #великобритания
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