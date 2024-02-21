Соратник Стрелкова о покончившем с собой военном блогере Мурзе: Это был идейный человек, не выдержавший травли

Умер военный блогер и военнослужащий одной из мотострелковых бригад армии России в зоне СВО Андрей Морозов, известный под позывным Мурз. По предварительным данным, 44-летний мужчина покончил с собой. Михаил Аксель, соратник экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова, полагает, что на самоубийство Мурз мог пойти из-за травли и усталости от СВО.





«Читал его предсмертную записку. Мы с ним ранее общались, давно знакомы. Наши товарищи с ним вчера общались, он всем желал крепости духа. И вот сегодня такая ситуация произошла... Он запомнился высоким профессионалом. Человеком, который поставил создание защищенных систем связи в подразделениях на поток. Он много сделал для победы русского солдата», — сказал Daily Storm Аксель.





Соратник Стрелкова утверждает, что Морозов ранее сталкивался «со всевозможной травлей достаточно известных лиц в интернете». «Это достаточно большая потеря для русской армии. Потому что [мало] таких людей, без чьего-либо приказа делали все возможное для нашей общей победы, — отметил собеседник. — Это был человек идейный, которого довела обстановка, связанная с травлей, до таких печальных событий».





Аксель также обратил внимание, что Мурз в предсмертном сообщении в своем Telegram-канале «Нам пишут из Янины» попросил похоронить его на кладбище в Кировске в ЛНР рядом с солдатами батальона «Призрак» (подразделение ополченцев, они принимали активное участие в конфликте на востоке Украины с 2014 года — в частности, в боях в районе Дебальцева).





«Это очень печально. Лучше от его смерти никому не будет. Его талант и специальность были очень востребованы. Надо ему отдать должное: он стоял до конца на своих принципах, будучи идейным. Естественно, сказалась и усталость. Но даже в этих предсмертных опубликованных записках он не говорил, что надо падать духом. Призывал продолжать работать», — заявил соратник Стрелкова.





Андрей Морозов вел Telegram-канал «Нам пишут из Янины», у которого было более 108 тысяч подписчиков. Серию последних постов, подающихся как предсмертная записка, блогер опубликовал 21 февраля. Он попросил «не печалиться о его смерти». Ранее в эфире «Соловьев Live» Морозова обвинили в предательстве и потребовали привлечь к ответственности за сообщения о потерях Российской армии во время штурма Авдеевки.





Также Морозов известен как один из создателей Координационного центра помощи Новороссии и как бывший лидер национал-сталинистской группы «Красный блицкриг». В нулевых он провел несколько акций «прямого действия»: закидал помидорами политика Илью Яшина (признан иноагентом), публицистку Юлию Латынину (признана иноагентом) и главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева.





Кроме того, Морозов участвовал в атаке на посольство Польши в Москве, облив стену здания и бронзовый барельеф с польским гербом томатным соком. В 2008-м Морозова приговорили к трем годам колонии после обстрела им офиса «Единой России» на Кутузовском проспекте в столице. Он участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В своем блоге Морозов предупреждал о «неизбежной войне между Россией и Украиной, к которой надо готовиться».