El Mundo рассказала о жизни в Испании убитого российского летчика Кузьминова

Российский военный летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8 и позже убитый в Испании, мог провести в городе Вильяхойоса всего несколько дней, сообщает газета El Mundo со ссылкой на соседей мужчины.





В районе, где находился Кузьминов, живут много выходцев из России и Украины. Издание пишет, что российский летчик был там как «призрак», поскольку о нем никто ничего не знает: ни в православной церкви Вильяхойосы, ни в супермаркете, ни в ресторане. Также точно неизвестно, жил ли Кузьминов в этом районе или приехал по делам. El Mundo предполагает, что россиянину предоставили статус политического беженца.





Кузьминова убили 13 февраля, его тело нашли на пандусе гаража. Мужчине было 28 лет, но по документам он был 33-летним украинцем. Издание пишет, что на этих бумагах нашли его отпечатки пальцев. МВД Испании пока публично не подтвердило личность Кузьминова, указывает газета.





Обстоятельства убийства российского летчика похожи на действия организованной преступности, пишет El Mundo: сначала в Кузьминова произвели несколько выстрелов, затем убийцы скрылись на его же машине, сожгли ее в соседнем городе, и через несколько часов автомобиль нашли правоохранители.





В августе 2023 года Кузьминов, капитан Воздушно-космических сил России, угнал вертолет Ми-8 по заданию украинской разведки. Вместе с Кузьминовым летели штурман и бортовой техник. Они не подозревали об угоне, а когда узнали, то отказались в нем участвовать. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что двое членов экипажа были убиты.





Издание «Украинская правда» писало со ссылкой на источник, что в Вильяхойосе Кузьминов пригласил к себе бывшую девушку, после этого его нашли застреленным. Испанское агентство EFE также подтвердило гибель россиянина. 20 февраля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов стал «моральным трупом» еще когда планировал свое преступление.