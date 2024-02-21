Доля украинцев, выступающих за переговоры с Россией, выросла до 72%

Доля украинцев, выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией, в феврале 2024 года выросла до 72%, в мае 2022-го таких было 59%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, пишет издание «Страна».





Число тех, кто готов к территориальным потерям Украины, также увеличилось — с 6% до 19%. В полное восстановление границ, в том числе в возвращение Крыма и Донбасса, верят 52% украинцев, в мае 2022 года — 61%.





Доля тех, кто согласен терпеть боевые действия «столько, сколько потребуется», почти не изменилась: в мае позапрошлого года 71%, сейчас — 73%. В победе Украины уверены 60% ее граждан, еще 29% «скорее уверены, чем нет». В мае 2022-го таких было 80% и 15% соответственно. Все больше украинцев считает, что конфликт должен перейти на территорию России: 10% в мае 2022-го — 14% сегодня).





Российские власти неоднократно говорили о готовности к переговорам с Украиной. Так, в сентябре 2023 года президент Владимир Путин призвал Вашингтон убедить Киев отменить указ украинского лидера Владимира Зеленского о запрете переговоров с нынешним руководством РФ.





Зеленский подписал документ о невозможности переговоров с Путиным в октябре 2022 года, после того как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.