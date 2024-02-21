Суд передал государству активы «Рольфа»

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства всех акций автодилера «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью Delance Limited и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех».





По версии Генпрокуратуры, эти активы получены в нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщила пресс-служба петербургских судов. «Рольф» получил незаконный доход, многократно увеличив свою капитализацию в период нахождения основателя компании Сергея Петрова в должности депутата Госдумы с 2007-го по 2016 год, считает ведомство.





В начале 2022 года суд в Подмосковье взыскал с Петрова и подконтрольных ему структур в пользу государства свыше 19 миллиардов рублей, полученных во время незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности.





В июне 2019 года против Петрова и некоторых руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Петров, а также экс-гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. В сентябре 2023 года члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро приговорили к 8,5 года колонии по делу о выводе средств за границу. Он также оштрафован на 500 тысяч рублей.





В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» во временное управление Росимущества. В Кремле объяснили это решение экономической целесообразностью и мировой экономической конъюнктурой. Сам Петров назвал произошедшее «правовым беспределом».