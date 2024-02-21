Верховный суд отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России

Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина до выборов. Об этом сам политик сообщил в своем Telegram-канале.





Надеждин пообещал обжаловать решение в апелляционной инстанции Верховного суда. Она же 26 февраля рассмотрит жалобы по первым двум отклоненным искам политика — об оспаривании формы ведомости и формы нотариального списка сборщиков.





Сегодняшнее заседание Верховного суда длилось около 10 часов. Решение вынес судья Олег Нефедов, ранее признавший ЛГБТ* экстремистским движением и подтвердивший недопуск на выборы президента другого выдвиженца — журналистки и экс-депутата городской думы Ржева Екатерины Дунцовой.





Центризбирком отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты 8 февраля. ЦИК признал недействительными 9147 подписей, поданных за политика. Всего он собрал более 200 тысяч подписей и выбрал для подачи в ЦИК примерно 105 тысяч, комиссия проверила 60 тысяч. Из общего числа поданных подписей доля недействительных не должна превышать 5%.





Глава ЦИК Элла Памфилова сказала Надеждину, что у него есть определенная поддержка, и призвала «не скакать из партии в партию», а создать свою и «идти вперед». Памфилова добавила, что Надеждин «перебрал» 10 партий. Тот ответил, что восемь. Глава ЦИК заявила, что у Надеждина «хорошая политическая перспектива», а ЦИК будет «только приветствовать» создание им партии. На эти выборы политик шел от «Гражданской инициативы», в совете депутатов Долгопрудного он возглавляет фракцию «Справедливой России», но не входит в эту партию.





*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.