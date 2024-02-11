Новости
Новости 18+
St
Маск согласился с мнением, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
18+
Бизнесмен задался вопросом, «сколько детей погибнут, прежде чем это признают» undefined
Новости

Маск согласился с мнением, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Бизнесмен задался вопросом, «сколько детей погибнут, прежде чем это признают»

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск словами «все так» прокомментировал пост одного из пользователей X (бывший Twitter), в котором говорится, что Украина не сможет вернуть утраченные территории.


В публикации утверждается, что военный конфликт России и Украины зашел в тупик, а если США выделят Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов помощи, то это не изменит ситуацию, а только продлит военные действия. Автор поста отмечает, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс. 


«Все так. Вопрос только в том, сколько еще детей погибнет, прежде чем это признают», — ответил на публикацию Маск. 


В ноябре 2023 года Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять молодежь «умирать в окопах». Предприниматель заявил, что «не нужно этого делать, вне зависимости, будет ли Зеленский проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным или нет». 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#донбасс #крым #украина #илон маск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии