Маск согласился с мнением, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск словами «все так» прокомментировал пост одного из пользователей X (бывший Twitter), в котором говорится, что Украина не сможет вернуть утраченные территории.





В публикации утверждается, что военный конфликт России и Украины зашел в тупик, а если США выделят Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов помощи, то это не изменит ситуацию, а только продлит военные действия. Автор поста отмечает, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс.





«Все так. Вопрос только в том, сколько еще детей погибнет, прежде чем это признают», — ответил на публикацию Маск.





В ноябре 2023 года Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять молодежь «умирать в окопах». Предприниматель заявил, что «не нужно этого делать, вне зависимости, будет ли Зеленский проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным или нет».