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На Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с поездом, погибли три ребенка
18+
Двое взрослых госпитализированы undefined
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На Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с поездом, погибли три ребенка

Двое взрослых госпитализированы

Трое несовершеннолетних погибли на Ставрополье при столкновении товарного состава и автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.


Авария произошла на восьмом километре железной дороги Светлоград -Благодарный на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка. Отмечается, что пожарные МЧС России отключили аккумулятор в автомобиле и деблокировали пять человек, в том числе троих детей.


К сожалению, все дети погибли, говорится в заявлении. Взрослые были переданы врачам.


Заметка дополняется 

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#дети #жертвы #ставрополье #дтп
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