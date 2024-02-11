На Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с поездом, погибли три ребенка

Трое несовершеннолетних погибли на Ставрополье при столкновении товарного состава и автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.





Авария произошла на восьмом километре железной дороги Светлоград -Благодарный на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка. Отмечается, что пожарные МЧС России отключили аккумулятор в автомобиле и деблокировали пять человек, в том числе троих детей.





К сожалению, все дети погибли, говорится в заявлении. Взрослые были переданы врачам.





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