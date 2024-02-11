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Власти Мьянмы объявили об обязательной военной службе для мужчин и женщин
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Срок службы врачей — три года, их призывной возраст — до 45 лет undefined
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Власти Мьянмы объявили об обязательной военной службе для мужчин и женщин

Срок службы врачей — три года, их призывной возраст — до 45 лет

В Мьянме пришедшие к власти в 2021 году военные, объявили обязательную службу в армии для мужчин и женщин. Об этом пишет агентство Reuters.


Уточняется, что мужчины от 18 до 35 лет и женщины от 18 до 27 лет обязаны прослужить два года, врачи в возрасте до 45 лет — три. Однако в условиях продолжающегося чрезвычайного положения в стране срок службы могут продлить до пяти лет, пишет Reuters.  


В 2021 году военные совершили государственный переворот в стране. Они взяли под стражу президента Вин Мьина и других чиновников.


Фактическим главой государства стал главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн. С октября 2023-го в стране начались столкновения между армией и этническими группировками.

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#мьянма #переворот #военная служба
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