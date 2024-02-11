Власти Мьянмы объявили об обязательной военной службе для мужчин и женщин

В Мьянме пришедшие к власти в 2021 году военные, объявили обязательную службу в армии для мужчин и женщин. Об этом пишет агентство Reuters.





Уточняется, что мужчины от 18 до 35 лет и женщины от 18 до 27 лет обязаны прослужить два года, врачи в возрасте до 45 лет — три. Однако в условиях продолжающегося чрезвычайного положения в стране срок службы могут продлить до пяти лет, пишет Reuters.





В 2021 году военные совершили государственный переворот в стране. Они взяли под стражу президента Вин Мьина и других чиновников.





Фактическим главой государства стал главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн. С октября 2023-го в стране начались столкновения между армией и этническими группировками.