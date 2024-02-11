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В Дагестане 35 человек отравились бургерами
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По предварительной версии, причиной этого стал майонез собственного производства undefined
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В Дагестане 35 человек отравились бургерами

По предварительной версии, причиной этого стал майонез собственного производства

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Казбековском районе Дагестана 35 человек отравились бургерами, в том числе 25 детей. 


Там рассказали, что у всех наблюдаются схожие симптомы: рвота, боли в животе, жидкий стул, а также повышение температуры тела до 38 градусов. 


По предварительным данным, причиной отравления стал майонез собственного производства, который в кафе добавляли в бургеры. В соусе нашли возбудитель сальмонеллеза.


В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что заведение общепита работало незаконно. Его владельцы не платили налоги.


Ранее 11 февраля стало известно, что в Приморье 22 человека отравились едой в кафе. Прокуратура в городе Дальнереченске проводит проверку. 

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#отравление #общепит #дагестан
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