Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за наступления в Газе

Египет пригрозил Израилю расторжением мирного соглашения, если израильская армия отправится в самый южный город сектора Газа — Рафах. Об этом сообщили Associated Press и Wall Street Journal со ссылкой на источники.





Власти Египта опасаются, что бои в Рафахе на границе с Египтом, вызовут сильнейший наплыв палестинцев, а египетские военные не смогут их сдержать, утверждают собеседники издания. Times of Israel пишет, что египетские войска стягивают к границе танки и другую технику.





Ранее 11 февраля журналист Ибрагим Исбаита рассказал «Известиям», что Египет готовится к наплыву беженцев из сектора Газа. В стране уже построили укрепление близ города Рафах, который находится в анклаве.





Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Рано утром радикалы палестинского движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», в ходе которой было выпущено от 2500 до более чем 5000 ракет из сектора Газа по Израилю. В ответ на это израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа.