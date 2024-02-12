«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж 59 самолетов и вертолетов и помощи Украине

Сотрудники ФСБ 7 февраля провели обыски в центральном офисе Росавиации в Москве из-за незаконного вывода из российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Некоторые из этих бортов попали в недружественные страны, их использовали для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.





Возбуждено два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий. По первому делу проходят подозреваемыми исполняющая обязанности начальника управления инспекции по безопасности полетов Кристина Бывалина, ее бывшая заместитель Анна Жильцова, которую уволили в июне 2023 года, и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петр Козырев, пишет газета. Бывалина также проходит по делу о превышении должностных полномочий.





Одним из поводов для увольнения Жильцовой мог стать антивоенный плакат на ее рабочем месте и негативное отношение к СВО, сказал один из источников «Известий».





Поводом для расследования стала проверка работы Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра. Проверку провел Минтранс в июле 2023 года. Выяснилось, что после начала СВО сотрудники Росавиации выводили борта из госреестра гражданских воздушных судов без полного комплектов документов, предоставляли противоречивые и недостоверные данные о нахождении воздушных судов за пределами РФ. Кроме того, агентство не запрашивало в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах.





В результате допущенных нарушений с марта 2022 года по июнь 2023-го из российской юрисдикции выбыло 59 воздушных судов. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж. Покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в Евразийский экономический союз, восемь из которых были реализованы в недружественные страны.





Некоторые выведенные из России воздушные суда стали использовать для помощи Украине: три вертолета Ми-8 принимали участие в конфликте на стороне противника, несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками. Практика отключения этих устройств позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы, такие полеты не видны, например, на сервисе Flightradar24.





Ситуация с вывозом из России воздушных судов стала основной причиной для отставки руководителя Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года. Он возглавлял агентство с 2009 года. Источники «Известий» допустили, что Нерадько также может стать одним фигурантом уголовных дел.





После отставки экс-глава Росавиации перешел на должность советника президента в «Норникель», писали ТАСС и «Известия». Однако, по данным собеседников газеты, в начале февраля его оттуда уволили по причине конфликта интересов.