Президент Киргизии призвал США не вмешиваться в дела страны из-за закона об иноагентах

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела республики. Адресованное американскому госсекретарю Энтони Блинкену ответное письмо главы Киргизской Республики опубликовал в соцсетях его пресс-секретарь Аскат Алагозов.





17 января Блинкен выразил обеспокоенность законопроектом об иностранных агентах, который хотят принять в Киргизии. Поправки предусматривают предоставление статуса «иностранный представитель» и внесение в реестр организаций, которые финансируются из-за границы и занимаются политической деятельностью. Создателей организаций, посягающих на личность и права граждан республики, ждет штраф или уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.





Жапаров написал, что в Киргизии действуют десятки тысяч неправительственных организаций (НПО), по которым раньше у властей «не было ни воли, ни желания что-то делать». Некоторые НПО получают финансирование из-за рубежа, в том числе из США и стран Евросоюза, поэтому возникает необходимость контролировать эти организации, добавил глава государства, его письмо приводит издание Vesti.kg.





По словам президента Киргизии, рассматриваемые в парламенте поправки концептуально близки к американскому закону о регистрации иностранных агентов от 1938 года. Этот акт касается не только СМИ, но и других юридических и физических лиц. В связи с этим Жапаров задался вопросом: «Почему вам можно, а нам нельзя?»





Президент Киргизии согласился с Блинкеном в том, что «гражданское общество уже давно является самым сильным в регионе и ключевой частью демократии в Киргизии». За последние три года многое поменялось и меняется в лучшую сторону, «перемены к лучшему также воочию ощущают наши соотечественники». Власти активизируют взаимодействие с гражданским обществом, добавил Жапаров.





Он назвал США давним другом и партнером Киргизии и предположил, что опасения Блинкена основаны на недостоверной информации от некоторых НПО, действующих в республике. Жапаров признает, что большинство неправительственных организаций «достойно и честно работают у нас в стране».





Президент Киргизии также написал, что за последние 30 лет в республике образовалась «прослойка» получающих финансирование из-за рубежа НПО, руководители которых превратили их на самом деле в «семейные предприятия» по «распиливанию» денег, поступающих от иностранных спонсоров. В киргизском обществе их называют «грантоедами», отметил Жапаров. Из-за этого деньги налогоплательщиков США и ЕС идут впустую, добавил он. В связи с этим Жапаров предложил провести аудит бюджета финансируемых Штатами неправительственных организаций за последние 10 лет.





Президент Киргизии пригласил Блинкена посетить республику, чтобы убедиться в соблюдении прав и свобод человека, подтвердил готовность работать с США и другими странами, но попросил не вмешиваться во внутренние дела страны.