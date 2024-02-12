Forbes сообщил о возможной переброске одной из лучших бригад ВСУ для обороны Авдеевки

Украинское командование, возможно, перебросило в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду, одно из своих лучших подразделений. Об этом сообщает журнал Forbes.





По оценке издания, укрепление обороны Авдеевки, где наступают российские войска, несет огромный риск. Forbes отмечает, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов, поскольку республиканцы в Конгрессе США отказываются одобрить новую военную помощь Украине. В худшем случае это может привести к «кровавой бойне» для украинских военных, которые попытаются покинуть Авдеевку после краха обороны, пишет журнал.





До переброски в город 3-я штурмовая бригада ВСУ находилась в резерве в Краматорске, расположенном более чем в 80 километрах от Авдеевки. Forbes предполагает, что замена Валерия Залужного Александром Сырским на посту главкома ВСУ может быть сигналом о намерении президента Украины Владимира Зеленского бороться за Авдеевку «даже высокой ценой». Залужный имеет репутацию военачальника, стремящегося минимизировать потери, Сырский, напротив, готов жертвовать подчиненными.





2 февраля занимавший тогда пост главкома ВСУ Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В конце декабря 2023 года генерал заявил, что украинские силы могут оставить город через два-три месяца.