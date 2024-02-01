Bild рассказал о разногласиях Зеленского и Залужного из-за Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный несколько недель назад предложил вывести войска из Авдеевки, но президент Владимир Зеленский отказался, пишет таблоид Bild.





Залужный рассчитывал, что оставление города позволит «выровнять» линию соприкосновения и «облегчить оборону», сообщает газета. Отклонив идею генерала, Зеленский в конце декабря посетил Авдеевку, где встретился с бойцами ВСУ.





Таблоид отмечает, что российские войска наступают на город, существует угроза «второго Бахмута» (Артемовска). В декабре такой же прогноз дал сам Залужный. В марте Bild писал, что главком посоветовал Зеленскому подумать об отступлении из Бахмута, но политическое руководство сочло нужным удерживать город. В мае Минобороны РФ сообщило о взятии Бахмута.





Осенью 2023 года украинские и западные СМИ стали писать о конфликте между Зеленским и Залужным. Это произошло после интервью генерала журналу The Economist, в котором он заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Президент Украины публично не согласился с мнением главнокомандующего.





29 января стали появляться сообщения об увольнении Залужного. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эту информацию. 31 января телеканал CNN сообщил, что Зеленский подпишет указ о снятии Залужного с поста до конца этой недели.