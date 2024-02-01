CNN: Зеленский уволит Залужного с поста главкома ВСУ до конца недели

Президент Украины Владимир Зеленский до конца этой недели подпишет указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает 31 января CNN со ссылкой на источники.





По информации телеканала, 29 января Залужного вызвали в офис президента и сообщили о его увольнении. На встрече также присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров. В спокойном разговоре Зеленский предложил Залужному другую должность, тот отказался. Затем президент сказал генералу, что его все равно увольняют.





В качестве возможных преемников главкома ВСУ рассматривают в том числе начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сообщает CNN.





Телеканал отмечает, что Залужный остается одним из самых популярных украинских лидеров: согласно опросу Киевского международного института социологии, опубликованному в декабре, рейтинг главкома составляет 88%, Зеленского — 62%.





Один из бойцов ВСУ, воюющий в районе Авдеевки, в комментарии CNN назвал решение уволить Залужного ошибкой. Военный сказал, что главком является достойным генералом, власти Украины хотят уволить главкома, потому что он неудобен для них. Солдат предположил, что «ребята Зеленского давно продали нас».





О недавней встрече Зеленского с Залужным, на которой последнего уведомили об увольнении, писали и другие западные СМИ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о снятии Залужного с поста главкома.





Газета The Times писала, что Зеленский уволил Залужного, но отменил решение под давлением военного руководства и международных партнеров. Буданов и Сырский, по информации издания, отказались занять должность главкома ВСУ.





Осенью 2023 года украинские и западные СМИ стали писать о конфликте между Зеленским и Залужным. Это произошло после интервью генерала журналу The Economist, заявившего, что бои на Украине зашли в тупик. Президент Украины публично не согласился с мнением главкома.