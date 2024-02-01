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В СКР рассказали подробности убийства бойца смешанных единоборств из школы Нурмагомедова
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В Магомедрасула Мутаева стреляли не менее семи раз, от ранений он умер по пути в больницу undefined
Новости

В СКР рассказали подробности убийства бойца смешанных единоборств из школы Нурмагомедова

В Магомедрасула Мутаева стреляли не менее семи раз, от ранений он умер по пути в больницу

В Махачкале убит боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Дагестану, в мужчину не менее семи раз выстрелили из огнестрельного оружия.


Преступление произошло вечером 31 января у дома на улице Гапцахской. От полученных ранений Мутаев скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном сбыте оружия.


Убийство попало на камеру видеонаблюдения. Как сообщили в МВД по Дагестану, личность подозреваемого установлена, полицейские принимают меры для его задержания.

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Некоторые Telegram-каналы пишут, что подозреваемый — 18-летний житель села Коркмаскала. Он открыл огонь из пистолета по спортсмену, когда тот вернулся с тренировки. Нападавший скрылся с места происшествия на Lada Priora.


Знакомые рассказали, что Мутаев с друзьями около месяца назад избили 18-летнего парня и издевались над ним, после чего тот затаил обиду и мог расстрелять бойца в качестве мести.


Мутаеву был 21 год. Боец тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

#махачкала #убийство #происшествие
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