В СКР рассказали подробности убийства бойца смешанных единоборств из школы Нурмагомедова

В Махачкале убит боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Дагестану, в мужчину не менее семи раз выстрелили из огнестрельного оружия.





Преступление произошло вечером 31 января у дома на улице Гапцахской. От полученных ранений Мутаев скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном сбыте оружия.





Убийство попало на камеру видеонаблюдения. Как сообщили в МВД по Дагестану, личность подозреваемого установлена, полицейские принимают меры для его задержания.