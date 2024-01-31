The Times: Сырский вслед за Будановым отказался сменить Залужного на посту главкома ВСУ

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вслед за начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым отказался сменить Валерия Залужного на посту главкома украинской армии. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.





Залужного 29 января вызвали в офис президента Украины Владимира Зеленского. Генерал сказал главе государства, что ситуация на поле боя для ВСУ не такая позитивная, как говорят президенту его советники. Затем главкому предложили подать в отставку. Залужный ответил отказом, тогда Зеленский сказал, что сам подпишет указ о его отставке, пишет издание.





После разговора с президентом Залужный вернулся в свой рабочий кабинет и проинформировал подчиненных о своем увольнении. Одному из высших офицеров он объявил, что «собирает вещи».





Зеленский уволил Залужного, но отменил решение под давлением военного руководства и международных партнеров. Старшие офицеры Украины и западные союзники, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность после сообщений об увольнении Залужного, пишет The Times.





В качестве возможных преемников Залужного назывались Кирилл Буданов и Александр Сырский, однако оба отклонили предложение возглавить Вооруженные силы Украины. Издание отметило, что это также заставило Зеленского отказаться от своих изначальных планов.





Сообщения о возможном увольнении Залужного стали появляться 29 января. Так, экс-депутат Верховной рады Борислав Береза утверждал, что главкому предложили возглавить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО, сейчас им руководит Алексей Данилов) или стать послом, но тот отказался. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об увольнении Залужного.





Осенью 2023 года украинские и западные СМИ стали писать о конфликте между Зеленским и Залужным. Это произошло после интервью генерала журналу The Economist, заявившего, что бои на Украине зашли в тупик. Президент Украины публично не согласился с мнением главнокомандующего.