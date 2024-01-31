«Фонтанка» сообщила о падении дрона в Петербурге, власти рассказали об «инциденте, потребовавшем внимания силовых ведомств»

Рано утром в небе над Санкт-Петербургом сбили беспилотник, он упал на территории завода «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, пишет «Фонтанка». Серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили. Также пострадали автомобили, припаркованные на территории завода. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что «на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств».





Пострадавших нет, существенного вреда имуществу не причинено, добавил глава Санкт-Петербурга. Идут следственные мероприятия, администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами.





В администрации губернатора до сообщения главы региона рассказали РБК, что инцидент на промышленной площадке произошел в зоне слива мазута. «Фонтанка» опубликовала кадры, как утверждается, с упавшим беспилотником. По информации издания, дрон сбит зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф».