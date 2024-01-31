Шойгу раскритиковал руководство «Уралтрансмаша» за задержку выпуска новейшей артиллерии

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения («Уралтрансмаше») выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ». Глава Минобороны раскритиковал гендиректора предприятия Олега Емельянова за затягивание сроков производства одного из перспективных артиллерийских комплексов.





Емельянов доложил Шойгу, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ». Министр уточнил планы завода на ближайшие месяцы, тот ответил, что план выполняется и есть еще мощности для увеличения производства. Шойгу в ответ на это попросил «кончать валять дурака», поскольку работа по новейшей артиллерии усиленно идет с 2022 года, «эти машины должны [работать] по полной программе в 2023 году, а у вас так все спокойненько, хорошо».





Министр обороны отметил, что увеличить производство самоходной артиллерии поручил президент Владимир Путин. По словам Шойгу, «Уралтрансмаш» вышел на «неплохие темпы» по ремонту и новым орудиям «Мста», но нужно усилить работу по другим артиллерийским системам. Глава Минобороны запросил доклад в течение недели, как завод будет выходить на нужные показатели.





По итогам визита на Уральский завод транспортного машиностроения Шойгу заявил, что на предприятии произошли серьезные изменения. Появилось много нового оборудования, в связи с этим существенно выросли объемы производства.