Турчак сообщил, что в поддержку самовыдвижения Путина собрано свыше 3,5 миллиона подписей

В поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина всего было собрано более 3,5 миллиона подписей. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.





Он подчеркнул, что более 3,5 миллиона подписей было собрано силами 25 тысяч человек. Турчак отметил, что силами «Единой России» собрали более 2,1 миллиона подписей от общего числа.





По его словам, больше всего подписей получили из Кемеровской области, Чувашии и Башкирии.





29 января ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на предстоящие выборы президента России. По результатам проверки его подписей из 315 тысяч недействительными признали 91 подпись. ЦИК проголосовал за его регистрацию единогласно.





Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин идет на них самовыдвиженцем.