Пользователи пожаловались на проблемы с интернетом по всей России

Пользователи из РФ массово жалуются на сбои в работе сайтов и приложений доменной зоны ru. Они сообщили, что не работают сайты «Яндекса», «МегаФона», МТС, Ozon, Wildberries, «Авито» и многие другие. Операторы заявили, что их сети работают стабильно, а проблема вне зоны их ответственности.





Сначала портал «Код Дурова» сообщил, что проблема может быть связана с DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса.





Там пояснили, что технология «крайне важна», так как добавляет к DNS цифровые подписи, которые подтверждают подлинность DNS-записей и обеспечивают целостность данных в DNS».





Издание «Фонтанка» со ссылкой на Координационный центр доменов .ru/.рф сообщило, что организация работает над устранением проблемы, из-за которой обрушился рунет.





Позже там также подтвердили, что сбой в доменной зоне ru связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC. Специалисты устраняют проблему. О том, что в ближайшее время доступ к сайтам будет восстановлен, заявили и в Минцифры России.