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Суд в Чувашии арестовал учительницу, подозреваемую в поджоге школы
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Также она обвиняется в краже золотых украшений undefined
Новости

Суд в Чувашии арестовал учительницу, подозреваемую в поджоге школы

Также она обвиняется в краже золотых украшений

Учительницу, попытавшуюся поджечь школу в Чебоксарах, арестовали на два месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители Следственном управлении СК по Чувашской Республике.


В отношении женщины возбуждены два уголовных дела: по статьям «Теракт» и «Грабеж». По данным следствия, до совершения поджога она похитила золотые украшения в ювелирном салоне.


Ранее сама злоумышленница выложила в родительский чат видео, в котором рассказала, что для нее «уже четыре месяца длится путь воина-самурая». Она также призналась в попытке кражи золотых украшений. 


В управлении Следственного комитета добавили, что сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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#чувашия #грабеж #поджог #учительница
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