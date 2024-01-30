Суд в Чувашии арестовал учительницу, подозреваемую в поджоге школы

Учительницу, попытавшуюся поджечь школу в Чебоксарах, арестовали на два месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители Следственном управлении СК по Чувашской Республике.





В отношении женщины возбуждены два уголовных дела: по статьям «Теракт» и «Грабеж». По данным следствия, до совершения поджога она похитила золотые украшения в ювелирном салоне.





Ранее сама злоумышленница выложила в родительский чат видео, в котором рассказала, что для нее «уже четыре месяца длится путь воина-самурая». Она также призналась в попытке кражи золотых украшений.





В управлении Следственного комитета добавили, что сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.