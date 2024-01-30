В Канаде хотят отобрать у российских фигуристов бронзовую медаль Олимпиады в Пекине после скандала с Валиевой

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) не согласилась с решением Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Организация выпустила соответствующее заявление.





В сообщении сказано, что федерация «рассмотрит все варианты обжалования этого решения».





В Skate Canada подчеркнули, что после дисквалификации Валиевой ISU должен был улучшить результаты спортсменов, занявших нижние места в командном турнире.





После перерасчета результатов, исходя из дисквалификации спортсменки, команда россиян лишилась 20 баллов, заработанных Валиевой. При этом баллы не были распределены между другими странами. Если бы это произошло, сборная Канады получила бы два дополнительных балла и заняла третье место, обогнав россиян.