Российских фигуристов лишили золотой медали зимней Олимпиады в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она сдала положительную пробу 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, с этого времени и будет отсчитываться дисквалификация.





Также по решению CAS Россия будет лишена командного золота Олимпиады в Пекине из-за дела Валиевой, так как победы фигуристы достигли после сдачи Валиевой теста на допинг.





Наказание для спортсменки потребовали Международный союз конькобежцев ISU и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).





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