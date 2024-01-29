Новости
Новости 18+
St
Российских фигуристов лишили золотой медали зимней Олимпиады в Пекине
18+
Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года undefined
Новости

Российских фигуристов лишили золотой медали зимней Олимпиады в Пекине

Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она сдала положительную пробу 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, с этого времени и будет отсчитываться дисквалификация.


Также по решению CAS Россия будет лишена командного золота Олимпиады в Пекине из-за дела Валиевой, так как победы фигуристы достигли после сдачи Валиевой теста на допинг. 


Наказание для спортсменки потребовали Международный союз конькобежцев ISU и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).


Заметка дополняется 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#фигурное катание #дисквалификация #валиева #допинг
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии